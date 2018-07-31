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Общество
Минпромторг к 2020 году разработает систему обнаружения препятствий на дорогах
Россия
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    Минпромторг к 2020 году разработает систему обнаружения препятствий на дорогах

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    Минпромторг к 2020 году разработает систему обнаружения препятствий на дорогах

    Москва, 31 июля. Министерство промышленности и торговли РФ к 2020 году разработает систему обнаружения пешеходов и препятствий для транспортных средств. Об этом во вторник сообщают «Известия».

    По данным издания, в документе, который Минтранс разослал для изучения региональным властям, Минпромторг определен ответственным за разработку к 2020 году технологий, обеспечивающих нахождение пешеходов, преград и транспортных средств в условиях ограниченной видимости.

    Газета отмечает, что машины собираются оснащать сенсорами, которые сканируют ситуацию на дороге и передают информацию в блок принятия решений.

    Ожидается, что устройство должно предупредить водителя о риске столкновения с препятствием, а при отсутствии реакции запустить экстренное торможение.

    Как сообщили в российском ведомстве, к работе над таким оборудованием уже приступили. Специалисты уверены, что данные устройства помогут значительно снизить количество аварий и, как следствие, смертность на дорогах.

    Как ранее сообщало агентство «URA.RU», в России собираются ввести налог на велосипеды.

    Автор: Дана Балан
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