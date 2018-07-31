Стала известна причина госпитализации Аскольда Запашного

Москва, 31 июля. Известный российский дрессировщик Аскольд Запашный был госпитализирован. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил его брат — Эдгар Запашный.

По его словам, беспокоиться по этому поводу не нужно, речь всего лишь идет о проверке здоровья.

Отметим, что на днях произошел инцидент на выступлении Аскольда Запашного в московском цирке. Во время представления с животными тигр неожиданно набросился на льва, когда того проводили вдоль манежа. Между хищниками моментально вспыхнула драка. Сперва один из дрессировщиков попытался разнять животных хлыстом, однако это не помогло. Тогда на помощь пришли другие сотрудники цирка, которые принялись поливать зверей холодной водой, однако и этих мер оказалось недостаточно, чтобы охладить пыл хищников. Аскель Запашный решил воспользоваться более радикальными мерами и выстрелил в воздух. Испугавшись, громкого звука, тигр и лев сразу же отскочили в сторону, и драка была прекращена. Отметим, что в результате этого происшествия никто не пострадал.