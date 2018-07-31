Депутат Рады призвал Киев к прямому диалогу с Донбассом

Киев, 31 июля. Украинский депутат от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский выразил готовность организовать прямой диалог между Киевом и республиками Донбасса для решения конфликта.

«Я считаю, чтобы перестали гибнуть люди на юго-востоке, нужно вести прямой диалог с Донецком и Луганском», — заявил Новинский, его слова приводит издание «Левый берег».

Он напомнил, что говорил об этом и ранее, но в Раде его не поддержали. Парламентарий добавил, что готов нести личную ответственность за организацию диалога между сторонами. Новинский считает, что если Киев не хочет принимать непопулярные решения, значит инициативу нужно передать другим.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию на востоке. Как сообщает ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек, среди них более трех тысяч мирных граждан.