Меню
Новости Сирии
Де Мистура назвал полезной встречу по конституционному комитету Сирии
Россия
Медведев поручил разработать предложения по маркировке древесины
Следующая новость
Загрузка...

    Де Мистура назвал полезной встречу по конституционному комитету Сирии

    51

    Де Мистура назвал полезной встречу по конституционному комитету Сирии
    Сочи, 31 июля. Состоявшаяся во вторник встреча со странами-гарантами перемирия в Сирии по формированию сирийского конституционного комитета оказалась полезной, считает специальный посланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура.

    «Мы провели полезную встречу по формированию конституционного комитета», — заявил де Мистура в интервью журналистам.

    Во вторник в Сочи проходит второй день переговоров по Сирии в астанинском формате. По его итогам, как сообщало ранее МИД РФ, будет принято совместное заявление. В прошедший понедельник состоялись двусторонние консультации участников переговоров в закрытом режиме и трехсторонняя встреча.

    Отметим, что Россия активно содействует дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, в том числе на площадках в Астане и Сочи.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.