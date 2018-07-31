Де Мистура назвал полезной встречу по конституционному комитету Сирии



Сочи, 31 июля. Состоявшаяся во вторник встреча со странами-гарантами перемирия в Сирии по формированию сирийского конституционного комитета оказалась полезной, считает специальный посланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура.

«Мы провели полезную встречу по формированию конституционного комитета», — заявил де Мистура в интервью журналистам.

Во вторник в Сочи проходит второй день переговоров по Сирии в астанинском формате. По его итогам, как сообщало ранее МИД РФ, будет принято совместное заявление. В прошедший понедельник состоялись двусторонние консультации участников переговоров в закрытом режиме и трехсторонняя встреча.

Отметим, что Россия активно содействует дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, в том числе на площадках в Астане и Сочи.