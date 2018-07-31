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ВСУ нарушили режим перемирия в Донбассе 11 раз за сутки
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    ВСУ нарушили режим перемирия в Донбассе 11 раз за сутки

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    ВСУ нарушили режим перемирия в Донбассе 11 раз за сутки

    Донецк, 31 июля. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе 11 раз, сообщил во вторник представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 11 раз», — сказал он.

    Уточняется, что при обстреле территории ДНР были использованы гранатометы различного типа и стрелковое оружие, были выпущены 43 мины калибром 120 и 82 миллиметра.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не признав результатов государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

    Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим перемирия, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

    Автор: Василий Котов
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