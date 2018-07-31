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Застройщик трассы «Таврида» отреагировал на санкции ЕС
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    Застройщик трассы «Таврида» отреагировал на санкции ЕС

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    Застройщик трассы «Таврида» отреагировал на санкции ЕС

    Симферополь, 31 июля. Введение санкций Европейским союзом в отношении генерального подрядчика строительства трассы «Таврида» — акционерного общества «ВАД» не отразится на сроках строительства. Об этом рассказала представитель заказчика проекта, пресс-секретарь государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Анастасия Гурина.

    По ее словам, в компании знают о включении шести российских компаний в ограничительный список. Как пишет РИА Новости, Гурина подчеркнула, что это никак не повлияет на строительство трассы «Таврида».

    Напомним, ранее Брюссель связи со строительством моста через Керченский пролив внес с санкционный список шесть российских компаний. Среди них есть генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида». Кроме этого, в список включены «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», а также институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп».

    Застройщик трассы «Таврида» отреагировал на санкции ЕС

    Автор: Алия Садыкова
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