Застройщик трассы «Таврида» отреагировал на санкции ЕС

Симферополь, 31 июля. Введение санкций Европейским союзом в отношении генерального подрядчика строительства трассы «Таврида» — акционерного общества «ВАД» не отразится на сроках строительства. Об этом рассказала представитель заказчика проекта, пресс-секретарь государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Анастасия Гурина.

По ее словам, в компании знают о включении шести российских компаний в ограничительный список. Как пишет РИА Новости, Гурина подчеркнула, что это никак не повлияет на строительство трассы «Таврида».

Напомним, ранее Брюссель связи со строительством моста через Керченский пролив внес с санкционный список шесть российских компаний. Среди них есть генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида». Кроме этого, в список включены «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», а также институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп».