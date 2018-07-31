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Оппозиция Сирии намерена встретиться с российской делегацией в Сочи
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    Оппозиция Сирии намерена встретиться с российской делегацией в Сочи

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    Оппозиция Сирии намерена встретиться с российской делегацией в Сочи

    Сочи, 31 июля. Делегация оппозиции Сирийской Арабской Республики собирается провести во вторник в Сочи в рамках астанинской платформы встречи с делегациями Российской Федерации, Турции и Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщила пресс-служба оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП).

    По имеющимся данным, сирийская оппозиция во вторник в 12.00 встретится с российской делегацией, после чего состоятся еще две встречи (с делегациями Турции и ООН — Прим.ФАН).

    Согласно данным пресс-службы СКП, в минувший понедельник сирийская оппозиция встретилась с делегацией ООН во главе со спецпосланником Стаффаном де Мистурой, а также турецкими представителями.

    Напомним, в прошедший понедельник состоялись двусторонние консультации участников переговоров в закрытом режиме и трехсторонняя встреча. На вторник, 31 июля, запланированы консультации, пленарное заседание и итоговое заявление.

    Автор: Дана Балан
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