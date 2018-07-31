Эти компании войдут в историю: в Крыму отреагировали на новые санкции ЕС против российских фирм

Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Ограничения затронули ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и судостроительный завод «Залив».

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия, а уж тем более Крым, уже давно привыкли к всевозможного рода ограничениям со стороны Запада.

«На санкции уже давно никто не обращает внимания. Более того, в них есть плюсы, они дают развиваться отечественному бизнесу, он занимает те позиции, которые освобождаются представителями Европы, Америки. Санкции дают возможность нашему бизнесу больше окрепнуть.

Что касается компаний, которые имеют отношение к Крымскому мосту, они войдут в историю как создатели одного из новых чудес света. А про санкции и про тех, кто их ввел, через некоторое время никто и не вспомнит», — резюмировал крымский парламентарий.

Напомним, Крымский мост был торжественно открыт 15 мая, на церемонии присутствовал глава государства Владимир Путин. Российский лидер проехал по гидротехническому сооружению на КамАЗе, дорога заняла 16 минут. Стоит отметить, что запуск автомобильного движения состоялся раньше запланированного срока. В 2019 году будет запущено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Протяженность объекта составляет 19 километров, мост является самым длинным в России.

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году, соответствующее решение его жители приняли на референдуме. Более 95% крымчан проголосовало за воссоединение с РФ.