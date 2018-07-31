Российские предприниматели попросили у Медведева защиты от ФАС

Москва, 31 июля. Российские предприниматели попросили у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева защиты от Федеральной антимонопольной службы в связи с предложенными ведомством поправками, ужесточающими ответственность для владельцев бизнеса.

Соответствующее письмо направили в июле председателю российского правительства президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и «Деловой России» Алексей Репик.

В послании бизнесмены отметили, что инициатива ФАС, по их мнению, негативно скажется на экономике, в частности, приведет к увеличению необоснованного давления на бизнес, нарушению законных интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям, передает газета «Ведомости».

Согласно предлагаемым поправкам ФАС, для акционеров, топ-менеджеров и членов совета директоров компаний может быть введена отдельная, более жесткая ответственность, предусматривающая за антимонопольные преступления наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет и штрафа в размере от двух до четырех миллионов рублей. Кроме того, ФАС предлагает изымать имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картельному сговору.

Кроме того, служба считает, что срок давности по картельным делам необходимо увеличить с трех до пяти – десяти лет, а полномочия сотрудников ФАС расширить. Как считают автор письма к Медведеву, это приведет к тому, что Фас фактически станет правоохранительным органом.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддержит малый бизнес в стране. Соответствующие программы, по его словам, намерены предложить российские власти.