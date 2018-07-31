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Крымский мост отреагировал на новые санкции ЕС
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    Крымский мост отреагировал на новые санкции ЕС

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    Крымский мост отреагировал на новые санкции США

    Симферополь, 31 июля. Санкции Евросоюза против российских компаний никак не отразятся на реализации проектов в Крыму. Об этом сообщили в информационном центре «Крымский мост».

    «Введение санкций никак не отразится на реализации проекта», — отметили в организации.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний. Санкции связаны с присоединением Крыма к России и строительством моста через Керченский пролив.

    В черный список ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», а также предприятие «Залив».

    Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Антон Соколов
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