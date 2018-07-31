Как изменится жизнь в России с 1 августа 2018: перерасчет пенсий, рост пошлин и цен на водку

В августе в России вступает в силу ряд законов, которые могут значительно изменить жизнь россиян. В частности, нововведения коснутся пенсионеров, водителей, предпринимателей и туристов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Повышение пенсий работающих граждан

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Однако это будет не индексация пособий, а перерасчет с учетом официальных отчислений в Пенсионный фонд России, которые за работающих пенсионеров делали их работодатели.

Прибавку к пенсии получат вышедшие на пенсию по старости либо инвалидности граждане, за которых работодатель платил страховые взносы весь предыдущий год. Увеличение пособий произойдет не на фиксированный процент, как это бывает при индексации, а у всех индивидуально — в зависимости от рода деятельности и уплаченных с нее взносов.

Сообщается, что максимальная прибавка к пенсиям работающих граждан составит три балла, или 235,74 рубля, а средняя по стране — 164 рубля. При этом начисление произойдет автоматически, никаких заявлений писать не надо.

Изменения на железной дороге

С завтрашнего дня расписание как пригородных поездов, так и поездов дальнего следования будет указываться по местному времени, то есть соответственно часовому поясу места отправления пассажира.

До сих пор в железнодорожных билетах и информационных табло на вокзалах и в поездах указывалось московское время. Изменив данные на время места отправления, ОАО «РЖД» рассчитывает повысить уровень обслуживания пассажиров.

Рост госпошлин за выдачу документов

С 3 августа россиянам придется больше платить за оформление и выдачу биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств на пластиковой основе.

Согласно закону «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», подписанному 3 июля этого года, госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет с 3500 до 5000 рублей, детского загранпаспорта (до 14 лет) — с 1500 до 2000 рублей.

Плата за водительское удостоверение нового образца на пластиковой основе поднимется с 2000 до 3000 рублей. Свидетельство о регистрации ТС на пластиковой основе будет стоить 1500 рублей.

Ранее отмечалось, что госпошлины увеличиваются в связи с ростом затрат на изготовление перечисленных документов.

Запуск сервиса ФНС «Прозрачный бизнес»

С 1 августа начинает работать сервис Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес», призванный раскрыть данные о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и участии в консолидированных группах налогоплательщиков. Через два месяца открытыми сделают и сведения о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. А с 1 декабря благодаря этому сервису можно будет узнать и о налоговых задолженностях и правонарушениях.

Водка и коньяк подорожают

С 19 августа в России увеличивается официальная единая минимальная цена на алкогольные напитки крепостью от 37 до 39 градусов. Напитки такой крепости будут стоить 205 рублей за пол-литра вместо 196 и 201 рубля.

При этом минимальная цена на водку крепостью 40 градусов останется прежней — 205 рублей.

Рост минимальных цен, ниже которых перечисленные напитки не могут продаваться в России, объясняется необходимостью борьбы с фальсификатом.