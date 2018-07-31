Три населенных пункта ДНР обесточены из-за обстрелов ДНР

Донецк, 31 июля. ВСУ повредили подстанцию в населенном пункте Еленовка, обстреляв из артиллерийских орудий. В результате обесточены три населенных пункта ДНР, сообщили в республиканском министерстве угля и энергетики.

В ночь на 31 июля прямым попаданием украинского снярада был поврежден массовый выключатель на подстанции «Еленовка тяговая – 110 кВ», рассказали в ведомстве. Поселки Сигнальное, Луганское и частично сама Еленовка остались без электричества.

Ремонтники осматривают поврежденное оборудование, чтобы восстановить электроснабжение данного участка. За прошедшие сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено свыше 80 беоприпасов различного калибра.

С 1 июля в Донбассе вступило новое согласованное Контактной группой в Минске соглашение о прекращении огня. Однако ВСУ продолжают ежедневные обстрелы.