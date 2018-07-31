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«Энергомаш» приступил к разработке двигателя и ракеты на метане
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    «Энергомаш» приступил к разработке двигателя и ракеты на метане

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    «Энергомаш» приступил к разработке двигателя и ракеты на метане

    Москва, 31 июля. Концепция российской метановой ракеты-носителя среднего класса будет представлена в Роскосмос до конца года. Ее разработкой в настоящее время занимаются Ракетно-космический центр «Прогресс» и НПО «Энергомаш».

    По словам генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, такой новый носитель может быть создан за 5–6 лет, если Роскосмос одобрит концепцию. Однако ее разработку будут вести одновременно с разработкой метанового двигателя, добавил он, передает РИА Новости

    Ранее Роскосмос и РКК «Энергия» подписали контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5». Сверхтяжелая ракета должна стартовать с «Восточного» в 2027 году.

    Напомним, российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» отправят в ноябре текущего года на космодром «Байконур» для последнего запуска к Международной космической станции.

    Автор: Тимур Румянцев
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