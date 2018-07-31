Песков рассказал, как отдаст долг Кеосаяну после проигранного спора

Москва, 31 июля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, который в минувший понедельник рассказал, что проспорил «много денег» актеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну из-за ставки на Испанию в матче 1/8 ЧМ с Россией, сообщил, как вернет долг.

Песков заявил, что сводит Кеосаяна в ресторан, пишет Life.ru.

Напомним, пресс-секретарь главы РФ и Кеосаян спорили по поводу победы в матче 1/8 первенства мира 2018 года Россия — Испания. Сборная России сенсационно победила команду Испании в серии послематчевых пенальти (4:3) и вышла в четвертьфинал турнира, где уступила хорватам.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В финале старта сборная Франции одержала победу над командой Хорватии и во второй раз в истории стала чемпионом мира.