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Песков рассказал, как отдаст долг Кеосаяну после проигранного спора
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    Песков рассказал, как отдаст долг Кеосаяну после проигранного спора

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    Песков рассказал, как отдаст долг Кеосаяну после проигранного спора

    Москва, 31 июля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, который в минувший понедельник рассказал, что проспорил «много денег» актеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну из-за ставки на Испанию в матче 1/8 ЧМ с Россией, сообщил, как вернет долг.

    Песков заявил, что сводит Кеосаяна в ресторан, пишет Life.ru.

    Напомним, пресс-секретарь главы РФ и Кеосаян спорили по поводу победы в матче 1/8 первенства мира 2018 года Россия — Испания. Сборная России сенсационно победила команду Испании в серии послематчевых пенальти (4:3) и вышла в четвертьфинал турнира, где уступила хорватам.

    Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В финале старта сборная Франции одержала победу над командой Хорватии и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

    Автор: Дана Балан
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