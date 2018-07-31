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Жена и дочь осужденного летчика Ярошенко получили визу США
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    Жена и дочь осужденного летчика Ярошенко получили визу США

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    Жена и дочь осужденного летчика Ярошенко получили визу США

    Москва, 31 июля. Жене и дочери российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в американской тюрьме, выдали визы США. Семья встретится с гражданином РФ впервые за 7 лет.

    Виктория Ярошенко сообщила, что у ее мужа есть проблемы со здоровьем.

    «Главная проблема по-прежнему — необходимость в зубных протезах, отсутствие которых серьезно осложняет не только прием пищи, но и его жизнь в целом. Мы надеемся, что российские дипломаты смогут сдвинуть этот вопрос с места», — приводит комментарий супруги летчика газета «Известия».

    Виктория отметила, что вместе с дочкой они хотели бы провести в США около месяца, однако пока не могут купить билеты. 

    «Ситуацию осложняют материальные трудности, поэтому сейчас мы ищем самые доступные авиабилеты. Проживание и переезд в США — достаточно дорогое удовольствие, — объяснила жена Константина Ярошенко. 

    По ее словам, навещать Константина, по правилам тюрьмы «Данбери», можно будет четыре раза в неделю по два часа в день.

    Напомним, сотрудники спецслужб задержали Ярошенко в Либерии в 2010 году. Его обвинили в  сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. 

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее попросила американского посла оказать содействие в посещении  Константина Ярошенко.

    Автор: Федор Веснин
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