Жена и дочь осужденного летчика Ярошенко получили визу США

Москва, 31 июля. Жене и дочери российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в американской тюрьме, выдали визы США. Семья встретится с гражданином РФ впервые за 7 лет.

Виктория Ярошенко сообщила, что у ее мужа есть проблемы со здоровьем.

«Главная проблема по-прежнему — необходимость в зубных протезах, отсутствие которых серьезно осложняет не только прием пищи, но и его жизнь в целом. Мы надеемся, что российские дипломаты смогут сдвинуть этот вопрос с места», — приводит комментарий супруги летчика газета «Известия».

Виктория отметила, что вместе с дочкой они хотели бы провести в США около месяца, однако пока не могут купить билеты.

«Ситуацию осложняют материальные трудности, поэтому сейчас мы ищем самые доступные авиабилеты. Проживание и переезд в США — достаточно дорогое удовольствие, — объяснила жена Константина Ярошенко.

По ее словам, навещать Константина, по правилам тюрьмы «Данбери», можно будет четыре раза в неделю по два часа в день.

Напомним, сотрудники спецслужб задержали Ярошенко в Либерии в 2010 году. Его обвинили в сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее попросила американского посла оказать содействие в посещении Константина Ярошенко.