Стало известно, при каких обстоятельствах скончалась актриса Кузнецова

Москва, 31 июля. Стало известно, при каких обстоятельствах скончалась актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, ушедшая из жизни в возрасте 55 лет.

Как стало известно ФАН, она скончалась в реанимации больницы №50 еще 28 июля.

«В этой больнице морг на ремонте, поэтому ее тело передали в морг Боткинской больницы. Причины смерти сообщат после 12.00, поскольку театр начнет работать после полудня», — уточнил источник.

Ранее в театре Ермоловой сообщили, что прощание с актрисой пройдет 1 августа в Боткинской больнице, похороны состоятся на Митинском кладбище.