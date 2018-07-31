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Стало известно, при каких обстоятельствах скончалась актриса Кузнецова
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    Стало известно, при каких обстоятельствах скончалась актриса Кузнецова

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    Стало известно, при каких обстоятельствах скончалась актриса Кузнецова

    Москва, 31 июля. Стало известно, при каких обстоятельствах скончалась актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, ушедшая из жизни в возрасте 55 лет.

    Как стало известно ФАН, она скончалась в реанимации больницы №50 еще 28 июля.

    «В этой больнице морг на ремонте, поэтому ее тело передали в морг Боткинской больницы. Причины смерти сообщат после 12.00, поскольку театр начнет работать после полудня», — уточнил источник.

    Ранее в театре Ермоловой сообщили, что прощание с актрисой пройдет 1 августа в Боткинской больнице, похороны состоятся на Митинском кладбище.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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