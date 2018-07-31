Меню
Украина
Порошенко назвал число украинцев, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС
Украина
Украинские силовики объявили зачистку Лисичанска в Донбассе
Следующая новость
Загрузка...

    Порошенко назвал число украинцев, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС

    146

    а

    Киев, 31 июля. Безвизовым режимом поездок в страны Европейского союза воспользовались более миллиона украинцев. Об этом в Twitter​​​ рассказал президент Украины Петр Порошенко.

    По его словам, с начала действия безвизового режима с ЕС более миллиона граждан использовали его во время своих поездок. Он напомнил, что безвизовый режим был введен в июне 2017 года.

    Украинцы могут без оформления виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. При этом у них должен быть биометрический паспорт. Евросоюз в течение 90 дней допускает нахождение украинцев в государствах в туристических, предпринимательских и семейных целях.

    Ранее Украина расширила соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы также смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соглашение было подписано в Белграде.

    а

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.