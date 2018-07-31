Порошенко назвал число украинцев, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС

Киев, 31 июля. Безвизовым режимом поездок в страны Европейского союза воспользовались более миллиона украинцев. Об этом в Twitter​​​ рассказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, с начала действия безвизового режима с ЕС более миллиона граждан использовали его во время своих поездок. Он напомнил, что безвизовый режим был введен в июне 2017 года.

Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017, вже скористалися більше мільйона українців! #Безвіз pic.twitter.com/4DTep0swDD — Петро Порошенко (@poroshenko) July 31, 2018

Украинцы могут без оформления виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. При этом у них должен быть биометрический паспорт. Евросоюз в течение 90 дней допускает нахождение украинцев в государствах в туристических, предпринимательских и семейных целях.

Ранее Украина расширила соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы также смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соглашение было подписано в Белграде.