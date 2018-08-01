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Сирия: ФАН публикует видео из штаб-квартиры «Белых касок» в Эль-Кунейтре
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    Сирия: ФАН публикует видео из штаб-квартиры «Белых касок» в Эль-Кунейтре

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    Сирия: ФАН публикует видео из штаб-квартиры «Белых касок» в Эль-Кунейтре

    Дамаск, 1 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео, снятое в штаб-квартире «Белых касок», которая была обнаружена сирийской армией во время прочесывания освобожденных районов провинции Эль-Кунейтра.

    В помещении хранилось различное оружие, а также маски, насосы и стулья. Источник ФАН не исключает, что активисты организации готовили здесь очередную провокацию.

    «Это штаб «Белых касок». Как известно, они связаны с Израилем! Они —предатели и агенты врага. И вот вам доказательство. Тут написано, что они имеют отношение к госпиталю аль-Мабар в Кунейтре. Но когда САА решила войти, то они сбежали и взяли с собой всю свою технику, а затем отправились в Израиль, а затем в Иорданию и другие страны. Они — агенты, это всем известно. В этом штабе шли подготовки химической провокации. Это не гражданская оборона», — рассказал сирийский солдат в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту.

    Напомним, что по просьбе стран-участниц международной коалиции под руководством США израильская сторона эвакуировала членов «Белых касок» и их семей из Сирии. В ходе операции на территорию Иордании было перевезено порядка 800 человека. В Дамаске считают, что «Белые каски» связаны с террористическими организациями, действующими в Сирии. В частности, президент САР Башар Асад указал на причастность организации к запрещенной в России «Джебхат ан-Нусре»1.

    Сирия: ФАН публикует видео из штаб-квартиры «Белых касок» в Эль-Кунейтре

    В МИД РФ также напомнили о причастности «Белых касок» к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Впоследствии фальшивые записи использовались в качестве предлога для обвинения сирийских властей.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийская арабская армия обнаружила штаб-квартиру «Белых касок» в районе Голанских высот в провинции Даръа. Эта находка стала очередным доказательством их причастности к террористическим группировкам, действующим в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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