Памятник «украинцу» Илье Муромцу появится в Киеве

Киев, 31 июля. Памятник знаменитому русскому богатырю Илье Муромцу в скором времени будет установлен на Трухановом острове в Киеве. Об этом во вторник заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, скульптура создавалась по самым современным технологиям, а позировал для памятника известный украинский силач Василий Вирастюк, который носит титул самого сильного человека в мире. Высота памятника составит до 7 метров, а вес — 1-2 тонны. Общая высота композиции вместе с постаментом составит 12 метров.

Напомним, что ранее украинские власти попытались присвоить себе героя русских былин Илью Муромца, объявив, что на самом деле богатырь родился не в селе Карачарово в черте современного города Мурома, а в Моровске Черниговской области.

Считается, что прообразом Ильи Муромца был силач Илия Печерский, который были причислен к лику святых в 1643 году. Советские историки в 1988 году провели экспертизу останков богатыря и пришли к выводу, что Муромец погиб в возрасте 40-55 лет от удара в сердце, а в юности пережил паралич конечностей.