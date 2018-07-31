Стало известно, сколько в России патриотов

Москва, 31 июля. Патриотами себя считают большинство россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, 77% граждан России считают себя патриотами. Как отмечают социологи, данный показатель стабильно растет: в 2012 году патриотами себя называли 64% россиян, а в 2006 — только 57%.

Респонденты также поделились мнением о том, кого они считают патриотами. 71% опрошенных уверены, что к таковым себя не могут отнести люди, равнодушные к природе родной страны, а также те, кто уклоняются от службы в армии. При этом 66% россиян заявили о том, что патриотами не могут быть те, кто не знает истории своего государства.

Еще 51% жителей РФ не относят к патриотам россиян, которые уезжают жить и работать в другие страны, и граждан, которые не ходят на выборы. При этом 54% участников опроса не считают незнание текста российского гимна, любовь к зарубежной литературе и искусству помехами для того, чтобы быть патриотом.

Опрос ФОМ проводился с 21 по 22 июля. В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян из 104 населенных пунктов в 53 регионах РФ.