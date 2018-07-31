Сирия сегодня: беженцы покидают провинцию Эс-Сувейда, иностранных сил не будет на границе САР и Израиля

Сирия, 31 июля. Беженцы покидают лагерь в провинции Эс-Сувейда. Иностранных сил не будет на границе Сирийской Арабской Республики (САР) и Израиля, заявил российский посол. Россия не может заставить Иран покинуть САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Беженцы уходят

Сирийские беженцы покидают лагерь в Рсасе в провинции Эс-Сувейда. Они возвращаются на освобожденные от террористов территории, об этом сообщил журналистам директор лагеря для вынужденных переселенцев Азза Сент Уйн.

«За время войны через этот лагерь для беженцев прошли 47 тысяч человек, сейчас здесь осталось 1073 человека. В последнее время люди уходят отсюда в свои города, которые освобождены от боевиков, и это не единичные случаи, а общая тенденция», — рассказал он.

Сент Уйн отметил, что только за последние 20 дней лагерь покинуло свыше 20 семей, в каждой из которых по шесть-семь человек.

Никакой иностранной армии

Границу САР с Израилем будут контролировать исключительно регулярные части Сирийской арабской армии (САА), иностранных формирований там не будет. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Он отметил, что существуют соответствующие договоренности, с которыми было обставлено наступление САА на юго-западе САР, и назвал приоритетом российской внешней политики обеспечение безопасности Израиля, который опасался появления на своих северных рубежах иранских сил и подконтрольных им вооруженных формирований.

«Мы согласились, что на другой стороне границы будут только регулярные части сирийской армии. Приоритет — обеспечение безопасности Государства Израиль… Это не пустые слова для российской внешней политики. <…> Никаких не сирийских сил не должно быть в южной зоне деэскалации», — добавил он.

Вопрос Ирана

Кроме того, Викторов рассказал, что Россия не может заставить Иран покинуть САР, где его присутствие отвечает нормам международного права и важно для победы над международным терроризмом. Он отметил, что, обвиняя Тегеран в стремлении создать враждебный плацдарм у своих северных границ, Израиль добивается понимания и поддержки РФ в борьбе с присутствием в САР иранских сил и подконтрольных им вооруженных формирований.

«Иранское присутствие в Сирии полностью легитимно с точки зрения принципов и Устава ООН. Мы можем говорить с нашими иранскими партнерами очень откровенно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать чего-либо», — сказал посол.

Викторов добавил, что Иран играет крайне важную роль в совместных усилиях по ликвидации боевиков незаконных вооруженных формирований в САР. Поэтому в настоящий момент Москва считает нереалистичными любые требования о выводе любых иностранных сил с территории САР.