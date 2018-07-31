Сирия: РФ зафиксировала за сутки 15 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама
Дамаск, 31 июля. Российская сторона за прошедшие сутки зафиксировала 15 случаев стрельбы в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в опубликованном в социальной сети Facebook информационном бюллетене Минобороны России.
Как отмечается, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали 15 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.
Анкара сообщила о шести нарушениях в провинции Алеппо.
Напомним, накануне сообщалось о девяти нарушениях в провинциях Латакия и Алеппо.