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Сирия: РФ зафиксировала за сутки 15 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама
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    Сирия: РФ зафиксировала за сутки 15 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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    Сирия: РФ зафиксировала за сутки 15 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

    Дамаск, 31 июля. Российская сторона за прошедшие сутки зафиксировала 15 случаев стрельбы в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в опубликованном в социальной сети Facebook информационном бюллетене Минобороны России.

    Как отмечается, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали 15 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

    Анкара сообщила о шести нарушениях в провинции Алеппо.

    Напомним, накануне сообщалось о девяти нарушениях в провинциях Латакия и Алеппо.

    Автор: Дана Балан
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