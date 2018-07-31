Делегации стран-гарантов по Сирии проводят консультации с де Мистурой в Сочи



Сочи, 31 июля. Делегации стран-гарантов по Сирии начали совместные консультации со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой. 31 июля проходит завершающая встреча по урегулированию кризиса в республике.

Представители России, Ирана и Турции проводят консультации. Российскую делегацию возглавляет спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

От иранской и турецкой сторон делегации возглавляют заместители министров иностранных дел Хосейн Ансари и Седат Онал. Речь идет о формировании конституционного комитета, ситуации в зонах деэскалации. Отдельно уделяется внимание вопросу возвращения беженцев в Сирию.

По словам Александра Лаврентьева, по конституционному комитету есть позитивные подвижки. Сегодня состоится пленарное заседание, в ходе которого делегации представят совместное заявление. Россия активно содействует дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, в том числе на площадках в Астане и Сочи.