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Делегации стран-гарантов по Сирии проводят консультации с де Мистурой в Сочи
Украина
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    Делегации стран-гарантов по Сирии проводят консультации с де Мистурой в Сочи

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    Делегации стран-гарантов по Сирии проводят консультации с де Мистурой в Сочи
    Сочи, 31 июля. Делегации стран-гарантов по Сирии начали совместные консультации со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой. 31 июля проходит завершающая встреча по урегулированию кризиса в республике. 

    Представители России, Ирана и Турции проводят консультации. Российскую делегацию возглавляет спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

    От иранской и турецкой сторон делегации возглавляют заместители министров иностранных дел Хосейн Ансари и Седат Онал. Речь идет о формировании конституционного комитета, ситуации в зонах деэскалации. Отдельно уделяется внимание вопросу возвращения беженцев в Сирию. 

    По словам Александра Лаврентьева, по конституционному комитету есть позитивные подвижки. Сегодня состоится пленарное заседание, в ходе которого делегации представят совместное заявление. Россия активно содействует дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, в том числе на площадках в Астане и Сочи.

    Автор: Юлия Шелковенко
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