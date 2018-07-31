Неизвестные заявили о минировании телеканала «Интер» в Киеве

Киев, 31 июля. Киевская полиция проверяет анонимное сообщение о минировании здания телеканала «Интер». В эти минуты на Дмитриевской улице работают правоохранители со служебными собаками и взрывотехники. Сотрудников «Интера» пока не пускают на рабочие места.

По данным источников местного издания «Страна», звонок в полицию поступил сегодня в 07.00 по местному времени (совпадает с московским). По словам анонимного заявителя, в здании телеканала якобы заложена взрывчатка.

Отметим, что это уже не первое сообщение о минировании канала. Ранее его уже «минировали» 27 июля перед крестным ходом Украинской православной церкви Московского патриархата, посвященным Крещению Руси. «Интер» транслировал шествие. Тогда сообщение оказалось ложным.

Украинские радикалы блокировали работу канала в мае. Их недовольство вызвал праздничный концерт, посвященный Дню Победы.