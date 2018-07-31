Более трех тысяч беженцев вернулись в Сирию из Ливана за две недели

Дамаск, 31 июля. Свыше трех тысяч беженцев вернулись из Ливана в Сирию в течение последних 14 дней. Об этом во вторник сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев военного ведомства РФ.

Отмечается, что в общей сложности с 18 июля текущего года из Ливана прибыли 3 826 беженцев.

Согласно данным оборонного ведомства, из Ливана самостоятельно через необорудованный контрольно-пропускной пункт «Джейдет-Ябус» с 28 июля нынешнего года прибыли 832 человека.

«Доставка беженцев осуществлялась в сопровождении сотрудников МВД Ливана до сирийского Бейт-Джинн», — следует из документа Минобороны России.

Также сообщается, что на территориях 45 стран находятся более семи миллионов зарегистрированных сирийских беженцев.

Ранее в дипломатическом ведомстве России назвали ключевое препятствие для возвращения беженцев в Сирию.