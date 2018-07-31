Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах

Москва, 31 июля. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о высокой явке на состоявшихся в африканском государстве всеобщих выборах. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

Мнангагва подчеркнул, что обрадован высокой явкой и вовлеченностью граждан в выборы.

«От наших представителей на местах поступает невероятно позитивная информация! Терпеливо жду официальных результатов в соответствии с конституцией», — отметил он.

Good morning Zimbabwe. I am delighted by the high turnout and citizen engagement so far. The information from our reps on the ground is extremely positive! Waiting patiently for official results as per the constitution. — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) July 31, 2018

Всеобщие президентские выборы прошли в Зимбабве в понедельник. В ноябре прошлого года 93-летний лидер страны Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных руководства правящей партии ZANU-PF. После этого должность главы государства занимал бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва.

Ранее в кулуарах саммита БРИКС Мнангагва заверил российского президента Владимира Путина, что выборы в Зимбабве пройдут в атмосфере доверия и прозрачности.