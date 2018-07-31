Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах
Москва, 31 июля. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о высокой явке на состоявшихся в африканском государстве всеобщих выборах. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
Мнангагва подчеркнул, что обрадован высокой явкой и вовлеченностью граждан в выборы.
«От наших представителей на местах поступает невероятно позитивная информация! Терпеливо жду официальных результатов в соответствии с конституцией», — отметил он.
Good morning Zimbabwe. I am delighted by the high turnout and citizen engagement so far. The information from our reps on the ground is extremely positive! Waiting patiently for official results as per the constitution.— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) July 31, 2018
Всеобщие президентские выборы прошли в Зимбабве в понедельник. В ноябре прошлого года 93-летний лидер страны Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных руководства правящей партии ZANU-PF. После этого должность главы государства занимал бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва.
Ранее в кулуарах саммита БРИКС Мнангагва заверил российского президента Владимира Путина, что выборы в Зимбабве пройдут в атмосфере доверия и прозрачности.