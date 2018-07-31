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Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах
Украина
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    Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах

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    Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах

    Москва, 31 июля. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о высокой явке на состоявшихся в африканском государстве всеобщих выборах. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

    Мнангагва подчеркнул, что обрадован высокой явкой и вовлеченностью граждан в выборы.

    «От наших представителей на местах поступает невероятно позитивная информация! Терпеливо жду официальных результатов в соответствии с конституцией», — отметил он.

    Всеобщие президентские выборы прошли в Зимбабве в понедельник. В ноябре прошлого года 93-летний лидер страны Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных руководства правящей партии ZANU-PF. После этого должность главы государства занимал бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва.

    Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах

    Ранее в кулуарах саммита БРИКС Мнангагва заверил российского президента Владимира Путина, что выборы в Зимбабве пройдут в атмосфере доверия и прозрачности.

    Автор: Василий Котов
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