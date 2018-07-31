Ученые создали робота из металла с эффектом памяти

Пекин, 31 июля. Ученые разработали робота, которые передвигается на металлических лапах с эффектом памяти. Об этом специалисты из Китая и Австралии написали в своей научной статье, опубликованной в журнале International Journal of Advanced Robotic Systems.

Отмечается, что вместо электрических моторов ученые использовали металл, который деформируется при нагреве. При охлаждении он обратно выравнивается. Как уточнили эксперты, робот может двигаться именно из-за перепада температур.

Специалисты создали несколько моделей и провели эксперимент. У всех моделей было разное количество актуаторов (приводов –прим. ред.). Самым эффективным оказался робот с тремя актуаторами, он передвигался с помощью зигзагообразной походки.

Напомним, ранее робот из МТИ рассказал, чем Месси поразил его «до глубины шестеренок». Созданный специалистами Московского технологического институт робот Алантим прибыл в подмосковные Бронницы, чтобы поздравить Лионеля Месси с днем рождения.