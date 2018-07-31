Экс-министр обороны ДНР призвал республики Донбасса к интеграции

Москва, 31 июля. Между Донецкой и Луганской народными республиками не должно быть границы, ведь это территории одного угленосного региона, разделенного искусственно. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов.

По его мнению, ЛНР и ДНР рано или поздно должны стать одним государством.

«Разделение на ДНР и ЛНР нецелесообразно, на самом деле, потому что это две территории одного угленосного региона. Противостояние между дончанами и луганчанами неприемлемо», — отметил Хакимзянов в эфире интернет-канала «Рой ТВ».

Напомним, в 2014 году народ Донбасса выразил несогласие с тем, что госпереворот в Киеве привел к власти курируемых США и настроенных националистически украинских политиков. Донецк и Луганск объявили о создании Народных республик — Украина в ответ начала на территории Донбасса карательную операцию.

Жертвами вооруженного конфликта, развязанного Украиной, по официальным данным, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на содействие России и мирового сообщества, а также подписание минских соглашений, конфликт не утихает, ведь ВСУ продолжают обстрелы и провокации в регионе.