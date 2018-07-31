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Украина развалится на части: в Раде предупредили об угрозе религиозной войны
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    Украина развалится на части: в Раде предупредили об угрозе религиозной войны

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    Украина развалится на части: в Раде предупредили об угрозе религиозной войны

    Киев, 31 июля. Предоставление автокефалии украинской церкви может обернуться войной на религиозной почве и распадом страны на части. Об этом предупредил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

    «Если каким-то образом будет легитимизирован раскол, велика вероятность начала гражданской войны на религиозной почве​​​. На протяжении столетия единой церкви в Украине не будет. Это будет разделение на долгое-долгое время. Страна имеет все шансы развалиться на части», — отметил Новинский в комментарии для издания «Левый берег».

    Депутат назвал решение киевских властей антиукраинским. 

    Напомним, президент Петр Порошенко добивается создания в стране единой поместной автокефальной церкви вне рамок Украинской православной церкви.

    Российский политолог Сергей Михеев ранее отметил, что планы президента Украины по созданию автокефалии являются экстремистскими.

    Автор: Федор Веснин
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