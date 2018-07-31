Украина развалится на части: в Раде предупредили об угрозе религиозной войны
Киев, 31 июля. Предоставление автокефалии украинской церкви может обернуться войной на религиозной почве и распадом страны на части. Об этом предупредил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.
«Если каким-то образом будет легитимизирован раскол, велика вероятность начала гражданской войны на религиозной почве. На протяжении столетия единой церкви в Украине не будет. Это будет разделение на долгое-долгое время. Страна имеет все шансы развалиться на части», — отметил Новинский в комментарии для издания «Левый берег».
Депутат назвал решение киевских властей антиукраинским.
Напомним, президент Петр Порошенко добивается создания в стране единой поместной автокефальной церкви вне рамок Украинской православной церкви.
Российский политолог Сергей Михеев ранее отметил, что планы президента Украины по созданию автокефалии являются экстремистскими.