Украина развалится на части: в Раде предупредили об угрозе религиозной войны

Киев, 31 июля. Предоставление автокефалии украинской церкви может обернуться войной на религиозной почве и распадом страны на части. Об этом предупредил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

«Если каким-то образом будет легитимизирован раскол, велика вероятность начала гражданской войны на религиозной почве​​​. На протяжении столетия единой церкви в Украине не будет. Это будет разделение на долгое-долгое время. Страна имеет все шансы развалиться на части», — отметил Новинский в комментарии для издания «Левый берег».