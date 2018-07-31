Дворкович объяснил рост цен на бензин в России

Москва, 31 июля. Бывший вице-премьер российского правительства объяснил резкий рост цен на бензин. По его мнению, нефтяники воспользовались ситуацией, пока формировали новое правительство, и завысили цены.

Дворкович считает происходящее на рынке бензина вопросом «пересменки в правительстве», а также отсутствием управления системой сдерживания и противовесов этого процесса. Бывший вице-премьер добавил, что никого не обвиняет, а просто говорит об объективных факторах, пишет РБК.

Ранее Дворкович курировал топливно-энергетический комплекс России. Он отказался комментировать меры, которые принял новый Кабмин, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на бензин. Напомним, что стремительный рост цен на топливо был отмечен весной 2018 года. 2 июня правительство договорилось с нефятниками фиксировать их на уровне 30 мая.