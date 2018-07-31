В Совфеде спрогнозировали, когда Украина прекратит нападки на побывавших в Крыму иностранцев

В Крыму призвали Украину прекратить преследование иностранцев, которые посещают полуостров.

«Киевские власти должны прекратить тратить время на подобные акции. Лучше бы они занимались проблемами внутри самой Украины, которых у них достаточно много», — сказал руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что преследования иностранцев за посещение полуострова прекратятся после смены действующего киевского русофобского режима.

«Репрессивные действия по отношению к иностранцам, приезжающим в Крым, инициируются в первую очередь органами государственной власти Украины. Именно киевское руководство принимает подобные решения, включая запрет на въезд на территорию Украины», — напоминает парламентарий.

Собеседник агентства также выразил уверенность в том, что, после того как Украину возглавит здравомыслящее руководство, отношения между Россией и соседним государством нормализуются.

«Когда это произойдет, прогнозировать сложно. Это может произойти через 5, 10, 20 лет. Я думаю, это произойдет довольно скоро, ведь для истории и 20, и 30 лет — это не слишком продолжительный период», — продолжает Сергей Цеков.

Сенатор также подчеркнул, что решения Украины по гражданам иностранных государств, побывавших в Крыму, мировое сообщество не воспринимает всерьез.

«Я хочу также напомнить, что украинские власти регулярно реагируют на посещение Крыма высокопоставленными руководителями Российской Федерации. Прежде всего — президента, председателя правительства. Формулировки, которыми они оперируют, звучат довольно странно, ведь, я думаю, им прекрасно известно, что в России все убеждены: воссоединение Крыма с Россией произошло навечно, законно и легитимно», — уверен член комитета высшей палаты парламента по международным делам.

По его словам, антироссийские заявления украинских чиновников и политиков направлены прежде всего на внутреннего потребителя, а также на кураторов киевского режима из Соединенных Штатов.

«Украинским властям стоило бы заниматься реальной политикой. А что такое реальная политика? Это налаживание диалога с Россией, обсуждение противоречий, существующих между двумя странами, поиск путей для ликвидации этих противоречий», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым вновь стал частью России в 2014 году. Соответствующее решение крымчане приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, 95% проголосовавших выступило за воссоединение полуострова с РФ.