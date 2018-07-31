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Политика
Евросоюз ввел санкции против еще шести российских компаний из-за Крыма
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    Евросоюз ввел санкции против еще шести российских компаний из-за Крыма

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    Евросоюз ввел санкции против еще шести российских компаний из-за Крыма

    Брюссель, 31 июля. Европейский союз (ЕС) расширил санкционный перечень, связанный с воссоединением Крыма с Российской Федерацией, а также возведением моста через Керченский пролив. Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

    Отмечается, что ограничения были введены против шести российских компаний и фирм.

    В санкционный список Брюсселя попали ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», а также предприятие «Залив».

    Евросоюз ввел санкции против еще шести российских компаний из-за Крыма

    Напомним, Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киевские власти до сих пор считают полуостров украинским, хотя многие страны и политики уже давно признали Крым частью России.

    Президент России Владимир Путин 15 мая 2018 года принял участие в торжественном открытии автомобильной части Крымского моста. Сооружение было построено со значительным опережением графика.

    Автор: Дана Балан
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