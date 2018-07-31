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Новости Сирии
Де Мистура обсудит конституционный комитет Сирии со странами-гарантами в Сочи
Украина
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    Де Мистура обсудит конституционный комитет Сирии со странами-гарантами в Сочи

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    Де Мистура обсудит конституционный комитет Сирии со странами-гарантами в Сочи

    Москва, 31 июля. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во вторник на десятом раунде переговоров по САР в астанинском формате в Сочи обсудит со странами-гарантами конституционную комиссию Сирии.

    Встреча, на которой де Мистура и представители России, Турции и Ирана поднимут данный вопрос, начнется в 10.00 утра, сообщил во вторник участвующий в переговорах источник РИА Новости.

    Во вторник в Сочи проходит второй день переговоров по Сирии в астанинском формате. По его итогам, как сообщало ранее МИД РФ, будет принято совместное заявление. По словам спецпредставителя российского президента по Сирии Александра Лаврентьева, основное внимание на переговорах уделяется формированию конституционной комиссии САР.

    Накануне в Сочи прошли двусторонние консультации в закрытом формате, трехсторонняя встреча и четвертое заседание рабочей группы по освобождению заключенных.

    Автор: Василий Котов
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