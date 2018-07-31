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Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой
Общество
Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой
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    Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой

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    Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой

    Москва, 31 июля. Ушла из жизни актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова. Ей было 55 лет.

    Представители театра сообщили, что прощание с Кузнецовой пройдет 1 августа в Боткинской больнице, поскольку театральный сезон уже закрыт. Похоронят артистку на Митинском кладбище, пишет ТАСС.

    В театре Ермоловой Кузнецова работала с 1984 года. Она сыграла в спектаклях «Язычники», «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Архив графини «Д», «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?», «Битва ангелов», «Барышня-крестьянка», «Костюмерша» и многих других. Принимала участие и в съемках художественных фильмов. В частности, она исполнила роли в картинах «Жуков», «Бигль», «Темное царство» и «Сваха».

    Автор: Алексей Громов
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