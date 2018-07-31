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В Калифорнии назвали сумму экономического ущерба от пожаров
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    В Калифорнии назвали сумму экономического ущерба от пожаров

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    В Калифорнии назвали сумму экономического ущерба от пожаров

    Вашингтон, 31 июля. Ущерб из-за пожаров в американском штате Калифорния может достигать более 100 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters. По данным издания, возгорание уничтожило 723 здания. Еще около пяти тысяч строений находятся под угрозой. Жертвами пожаров стали шесть человек.

    Самый крупный из пожаров вспыхнул в округе Шаста. Огонь охватил 330 квадратных километров, были эвакуированы 40 тысяч жителей.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Калифорния из-за лесных пожаров. В Белом доме пообещали оказать местным жителям всестороннюю поддержку на федеральном уровне. В мае 2018 года в Калифорнии также наблюдались масштабные пожары. Тогда офис шерифа зафиксировал девять случаев возгораний. Американские правоохранители не исключали, что причиной пожаров мог стать умышленный поджог.

    В Калифорнии назвали сумму экономического ущерба от пожаров

    Автор: Алия Садыкова
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