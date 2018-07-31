Российский фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

Москва, 31 июля. Сторожевой корабль ВМФ России «Адмирал флота Касатонов» превосходит боевые суда прибрежной зоны ВМС США. Второй фрегат класса «Адмирал Горшков» отлично вооружен, а его двигатели надежнее тех, что устанавливаются на американские корабли серии LCS, сообщает портал Business Insider.

В статье отмечается, что новый российский стелс-фрегат еще не спущен на воду, однако уже сейчас кажется более совершенным судном, чем американские прибрежные корабли.

«Второй фрегат класса «Адмирал Горшков» — «Адмирал Касатонов» еще строится, но уже сейчас корабль кажется хорошо вооруженным. В особенности, если сравнивать его с американскими кораблями прибрежной зоны серии LCS, которые также сталкиваются с задержками и имеют проблемы с двигателями», — отмечает издание.

Напомним, «Адмирал флота Касатонов» ориентирован на ведение боевых действий в дальней океанской зоне и ликвидацию надводных кораблей и подлодок противника, а также на отражение атак с воздуха. Фрегат малозаметен для систем радиолокации благодаря уменьшенной отражающей поверхности.

Корабль вооружен ракетно-артиллерийскими комплексами «Палаш», противокорабельными и крылатыми ракетами, а также торпедами и ЗРК «Полимент-Редут». В настоящее время «Адмирал флота Касатонов» проходит заводские испытания.

Отметим, 28 июля головной корабль проекта 22350 фрегат «Адмирал Горшков» поднял Андреевский флаг и официально вошел в состав ВМФ России.