Меню
Общество
Российский фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США
Украина
Украинские силовики объявили зачистку Лисичанска в Донбассе
Следующая новость
Загрузка...

    Российский фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

    3179

    Российский фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

    Москва, 31 июля. Сторожевой корабль ВМФ России «Адмирал флота Касатонов» превосходит боевые суда прибрежной зоны ВМС США. Второй фрегат класса «Адмирал Горшков» отлично вооружен, а его двигатели надежнее тех, что устанавливаются на американские корабли серии LCS, сообщает портал Business Insider.    

    В статье отмечается, что новый российский стелс-фрегат еще не спущен на воду, однако уже сейчас кажется более совершенным судном, чем американские прибрежные корабли.

    «Второй фрегат класса «Адмирал Горшков» — «Адмирал Касатонов» еще строится, но уже сейчас корабль кажется хорошо вооруженным. В особенности, если сравнивать его с американскими кораблями прибрежной зоны серии LCS, которые также сталкиваются с задержками и имеют проблемы с двигателями», — отмечает издание.

    Напомним, «Адмирал флота Касатонов» ориентирован на ведение боевых действий в дальней океанской зоне и ликвидацию надводных кораблей и подлодок противника, а также на отражение атак с воздуха. Фрегат малозаметен для систем радиолокации благодаря уменьшенной отражающей поверхности.    

    Российский фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

    Корабль вооружен ракетно-артиллерийскими комплексами «Палаш», противокорабельными и крылатыми ракетами, а также торпедами и ЗРК «Полимент-Редут». В настоящее время «Адмирал флота Касатонов» проходит заводские испытания.

    Отметим, 28 июля головной корабль проекта 22350 фрегат «Адмирал Горшков» поднял Андреевский флаг и официально вошел в состав ВМФ России.

    Российский фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.