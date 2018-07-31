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Uber перестал разрабатывать беспилотные грузовики
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    Uber перестал разрабатывать беспилотные грузовики

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    Uber перестал разрабатывать беспилотные грузовики

    Москва, 31 июля. Компания Uber перестала заниматься разработкой беспилотных грузовиков. Соответствующий отдел был закрыт, в компании намерены сосредоточиться на разработках технологий для легковых автомобилей.

    Об этом сообщил накануне глава компании Эрик Мейхофер. Он отметил, что такое решение было принято в связи с возвращением Uber на дороги Питтсбурга.

    «Считаем наилучшим путем вперед сосредоточение всех сил и умений нашей команды на этом направлении», — сказал он.

    Компания Uber вела разработки беспилотных грузовиков с 2016 года, испытания проводились в США в штатах Калифорния, Аризона и Пенсильвания.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», после ДТП с летальным исходом компания прекратила тесты беспилотных легковых автомобилей в Аризоне.

    Автор: Василий Котов
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