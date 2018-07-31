Меню
Происшествия
Российские туристы попали под камнепад в горах Киргизии
Общество
Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой
Следующая новость
Загрузка...

    Российские туристы попали под камнепад в горах Киргизии

    41

    Российские туристы попали под камнепад в горах Киргизии

    Бишкек, 31 июля.  Группа туристов, четверо из которых являются гражданами России, попали под камнепад в горах Киргизии, в результате один человек погиб, еще семеро получили травмы.

    ЧП произошло на леднике имени Скрябина. Сейчас сотрудники МЧС проводят операцию по спасению туристов. По данным республиканского МЧС, под камнепад туристы попали, находясь на высоте 4100 метров. Погибший является гражданином Киргизии. Спасательную операцию начали проводить сегодня утром.

    Как уточняет РИА Новости, в 04.00 по московскому времени туда уже был направлен вертолет комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Киргизии.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.