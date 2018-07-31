Российские туристы попали под камнепад в горах Киргизии

Бишкек, 31 июля. Группа туристов, четверо из которых являются гражданами России, попали под камнепад в горах Киргизии, в результате один человек погиб, еще семеро получили травмы.

ЧП произошло на леднике имени Скрябина. Сейчас сотрудники МЧС проводят операцию по спасению туристов. По данным республиканского МЧС, под камнепад туристы попали, находясь на высоте 4100 метров. Погибший является гражданином Киргизии. Спасательную операцию начали проводить сегодня утром.

Как уточняет РИА Новости, в 04.00 по московскому времени туда уже был направлен вертолет комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Киргизии.