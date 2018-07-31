Семь человек эвакуировали на вертолете с места жесткой посадки Ан–2 под Красноярском

Красноярск, 31 июля. Спасатели эвакуировали экипаж и пассажиров самолета Ан–2, совершившего жесткую посадку в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Инцидент произошел накануне, 30 июля.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Эвенкии, с места посадки были эвакуированы семь человек. Их вывезли в поселок Тура. Как уточнили в службе, среди спасенных два члена экипажа и пять пассажиров. Они были эвакуированы вертолетом. Отмечается, что один из эвакуированных получил при экстренной посадке травму руки.

Как пишет ТАСС, самолет приземлился 30 июля около реки Янгето, которая находится в 150 километрах от административного центра Эвенкии города Туры.

Ранее самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за пожилой пассажирки. Воздушное судно рейсом №425 направлялось из московского аэропорта в Нижневартовск.