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Семь человек эвакуировали на вертолете с места жесткой посадки Ан–2 под Красноярском
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    Семь человек эвакуировали на вертолете с места жесткой посадки Ан–2 под Красноярском

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    Семь человек эвакуировали на вертолете с места жесткой посадки Ан–2 под Красноярском

    Красноярск, 31 июля. Спасатели эвакуировали экипаж и пассажиров самолета Ан–2, совершившего жесткую посадку в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Инцидент произошел накануне, 30 июля.

    Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Эвенкии, с места посадки были эвакуированы семь человек. Их вывезли в поселок Тура. Как уточнили в службе, среди спасенных два члена экипажа и пять пассажиров. Они были эвакуированы вертолетом. Отмечается, что один из эвакуированных получил при экстренной посадке травму руки.

    Как пишет ТАСС, самолет приземлился 30 июля около реки Янгето, которая находится в 150 километрах от административного центра Эвенкии города Туры.

    Ранее самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за пожилой пассажирки. Воздушное судно рейсом №425 направлялось из московского аэропорта в Нижневартовск.

    Семь человек эвакуировали на вертолете с места жесткой посадки Ан–2 под Красноярском

    Автор: Алия Садыкова
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