Глава делегации правительства САР назвал второй день переговоров в Сочи решающим

Сочи, 31 июля. Второй день переговоров по Сирии, проходящих в Сочи, станет решающим. Об этом заявил глава делегации правительства САР Башар аль-Джаафари.

Он отметил, что тем для обсуждения предостаточно.

«Сегодняшний день будет решающим​​​. Мы работаем, тем для обсуждения много», — приводит комментарий дипломата РИА Новости.

Напомним, десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате стартовал накануне. Участники встречи провели переговоры в закрытом формате, а также заседание рабочей группы по освобождению заключенных. Обсуждался в том числе и новый список кандидатов в конституционную комиссию. Во вторник состоится пленарное заседание.

Отметим, в переговорах участвуют представители правительства САР, а также оппозиции страны и делегации РФ, Турции, Ирана. ООН представляет специальный посланник генсека организации по Сирии Стаффан де Мистура.