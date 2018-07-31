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Новости Сирии
Глава делегации правительства САР назвал второй день переговоров в Сочи решающим
Общество
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    Глава делегации правительства САР назвал второй день переговоров в Сочи решающим

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    Глава делегации правительства САР назвал второй день переговоров в Сочи решающим

    Сочи, 31 июля. Второй день переговоров по Сирии, проходящих в Сочи, станет решающим. Об этом заявил глава делегации правительства САР Башар аль-Джаафари.

    Он отметил, что тем для обсуждения предостаточно.

    «Сегодняшний день будет решающим​​​. Мы работаем, тем для обсуждения много», — приводит комментарий дипломата РИА Новости.

    Напомним, десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате стартовал накануне. Участники встречи провели переговоры в закрытом формате, а также заседание рабочей группы по освобождению заключенных. Обсуждался в том числе и новый список кандидатов в конституционную комиссию. Во вторник состоится пленарное заседание.

    Отметим, в переговорах участвуют представители правительства САР, а также оппозиции страны и делегации РФ, Турции, Ирана. ООН представляет специальный посланник генсека организации по Сирии Стаффан де Мистура.  

    Автор: Федор Веснин
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