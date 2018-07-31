Роспотребнадзор объяснил, как выбрать спелые арбузы и дыни

Москва, 31 июля. Роспотребнадзор в связи с началом сезона бахчевых культур объяснил россиянам, как выбрать спелые арбузы и дыни. Рекомендации были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Специалисты обратили внимание, что покупать арбузы и дыни следует в санкционированном месте: у продавца должна быть медицинская книжка и весы, покупатель должен иметь возможность ознакомиться с информацией о юридическом лице, которое занимается реализацией бахчевых культур, временем работы магазина, а также другими документами, свидетельствующими о качестве и безопасности арбузов и дынь.

В Роспотребнадзоре напомнили, что точки продажи бахчевых культур вдоль автодорог незаконны, а арбузы впитывают в себя тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах.

Также при выборе арбуза нужно обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть крупным, иметь целостный покров, яркий цвет корки и желтое пятно на боку, сухие усик и плодоножку, корка арбуза не должна протыкаться ногтем. При хлопке рукой арбуз должен вибрировать, при ударе пальцем — издавать звонкий звук. Желтые прожилки, фиолетовый оттенок мякоти, гладкая поверхность среза без крупинок говорят о том, что арбуз «неправильный».

Правила выбора дыни аналогичные. Однако в отличие от арбуза у спелой дыни противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой, при щелчке плод должен издавать глухой звук. Кроме того, дыня должна обладать характерным ароматом.

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