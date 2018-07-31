О сенсации, которой не было: в Киеве объяснили проблемы с допингом на Украине «советским прошлым»

Киев, 31 июля. Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) в конце минувшей недели разместила на своем сайте проект кардинально новой антидопинговой системы. Все государства были поделены на три категории, в зависимости от риска употребления запрещенных препаратов — в число самых проблемных попали Украина и Белоруссия.

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) прокомментировала новость о реформе, выпустив соответствующий пресс-релиз под названием «О сенсации, которой не было».

Глава ФЛАУ Игорь Гоцул отметил, что пару лет назад Национальный антидопинговый центр Украины был признан не соответствующим требованиям Международного антидопингового агентства (ВАДА). Логично, что ИААФ включила Украину в список стран с ужесточенным антидопинговым контролем.

По его словам, киевские власти и министерство спорта страны проделали колоссальную работу, чтобы исправить ситуацию. Гоцул добавил, что все изменения неоднократно были отмечены также на уровне ИААФ.

«Учитывая вышеприведенный факт, наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте; близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт недавно связывали тесные отношения, а также допинг-случаи, которые до этого момента регистрируются в отечественной легкой атлетике, ИААФ продолжает усиленно следить за украинской антидопинговой деятельностью», — объясняется в пресс-релизе ФЛАУ.

Стоит отметить, что попытки связать проблемы с допингом на Украине с «советским прошлым» выглядят нелепо и странно, поскольку до начала 2000-х годов ни один участник Олимпийских игр (и даже не участник — Прим.ФАН) из бывшего СССР не был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов.

Напомним, ранее бежавший в США информатор ВАДА Григорий Родченков обвинил РФ в нарушении допинговых правил на зимних Играх-2014 и при подготовке к ним. В качестве доказательства он представил свой так называемый «дневник», в котором не приведено ни единого факта о применении запрещенных препаратов российскими спортсменами. В записях экс-главы московской антидопинговой лаборатории были зафиксированы его мысли, распорядок дня и прочие вещи, не относящиеся к делу о допинге.