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Экономика
Московская биржа в понедельник приостанавливала торги на двух рынках из-за сбоя
Общество
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    Московская биржа в понедельник приостанавливала торги на двух рынках из-за сбоя

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    Московская биржа в понедельник приостанавливала торги на двух рынках из-за сбоя

    Москва, 31 июля. Московская биржа в понедельник временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Об этом рассказали в пресс-службе биржи. Отмечается, что работа была приостановлена более чем на час из-за сбоя в работе серверов доступа торговой системы.

    Сбой произошел во время вечерней торговой сессии. Специалисты нашли нарушение штатной работы серверов доступа торговой системы. Эти серверы обслуживают часть участников валютного рынка.

    Как пишет РИА Новости, в связи с этим работа Московской биржи была приостановлена примерно на час. Она была восстановлена в 20.35 по московскому времени. Напомним, вечерняя сессия проводится с 19.00 до 23.50 по московскому времени.

    В ноябре 2016 года Московская биржа также приостановила торги на валютном рынке. 

    Московская биржа в понедельник приостанавливала торги на двух рынках из-за сбоя

    Автор: Алия Садыкова
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