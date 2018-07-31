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Пушков объяснил, почему Киев объявляет Украину «родиной Христа, Будды и космических полетов»
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    Пушков объяснил, почему Киев объявляет Украину «родиной Христа, Будды и космических полетов»

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    Пушков объяснил, почему Киев объявляет Украину «родиной Христа, Будды и космических полетов»

    Москва, 31 июля. Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему киевские власти постоянно пытаются переписать историю и объявить Украину «родиной Христа, Будды, космических полетов».

    Во всем, по его мнению, виновата «очень короткая и скупая история» страны, «отсюда и комплекс неполноценности у ее идеологов». Именно поэтому они пытаются создать псевдо-историю.

    «Ничего, кроме смеха это не вызывает. Беда в том, что эту ахинею навязывают молодому поколению», — добавил политик в своем микроблоге в Twitter.

    Пушков объяснил, почему Киев объявляет Украину «родиной Христа, Будды и космических полетов»

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о новых достижениях украинского министерства по образованию, усиленно занимающееся промывкой мозгов подрастающих украинцев. Одним из последним «шедевров» стал новый учебник по географии для 8-го класса, согласно приказу профильного ведомства, имеет официальный гриф «Рекомендовано министерством образования и науки Украины».

    Пособие уже высмеяли в Сети. «Полетели в космос еще до крещения Руси», «море еще выкопали», — веселились участники обсуждения. Однако многие с печалью отметили, что такие учебники «прививают детям отсутствие мозга» и «делают из них ослов».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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