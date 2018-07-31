WhatsApp добавил функцию групповых звонков

Москва, 31 июля. Мессенджер WhatsApp обзавелся функцией групповых звонков. Для того, чтобы пригласить к общению нового человека, достаточно нажать кнопку «добавить пользователей» во время разговора.

Каждый день пользователи WhatsApp тратят на звонки свыше двух миллиардов минут, отмечается в сообщении компании. Теперь в одной беседе параллельно смогут участвовать четыре пользователя. Отмечается также, что групповые звонки будут оснащены шифрованием end-to-end.

Напомним, ранее стало известно, что гаджеты пользователей популярного мессенджера атаковал вирус.