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WhatsApp добавил функцию групповых звонков
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    WhatsApp добавил функцию групповых звонков

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    WhatsApp добавил функцию групповых звонков

    Москва, 31 июля. Мессенджер WhatsApp обзавелся функцией групповых звонков. Для того, чтобы пригласить к общению нового человека, достаточно нажать кнопку «добавить пользователей» во время разговора.

    Каждый день пользователи WhatsApp тратят на звонки свыше двух миллиардов минут, отмечается в сообщении компании. Теперь в одной беседе параллельно смогут участвовать четыре пользователя. Отмечается также, что групповые звонки будут оснащены шифрованием end-to-end.

    Напомним, ранее стало известно, что гаджеты пользователей популярного мессенджера атаковал вирус.        

    Автор: Федор Веснин
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