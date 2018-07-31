Меню
Новости Сирии
Тема присутствия иранских военных в Сирии поднималась на переговорах в Сочи
Общество
Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой
Следующая новость
Загрузка...

    Тема присутствия иранских военных в Сирии поднималась на переговорах в Сочи

    119

    Тема присутствия иранских военных в Сирии поднималась на переговорах в Сочи

    Сочи, 31 июля. Вопрос о военном контингенте Ирана в Сирийской Арабской Республике поднимался в ходе консультаций на международной встрече по САР в Сочи. Об этом агентству ТАСС сообщил во вторник близкий к переговорам источник.

    «Эта тема поднималась, у сторон есть разные подходы к каким-то нюансам, относящимся к присутствию Ирана в Сирии», — отметил источник агентства.

    Напомним, во вторник, 31 июля, в Сочи продолжается очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. Все стороны продолжат двусторонние и многосторонние консультации, а также проведут пленарное заседание.

    Ранее сообщалось, что иранская делегация собирается обсудить со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Сочи возвращение беженцев в САР.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.