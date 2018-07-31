Тема присутствия иранских военных в Сирии поднималась на переговорах в Сочи

Сочи, 31 июля. Вопрос о военном контингенте Ирана в Сирийской Арабской Республике поднимался в ходе консультаций на международной встрече по САР в Сочи. Об этом агентству ТАСС сообщил во вторник близкий к переговорам источник.

«Эта тема поднималась, у сторон есть разные подходы к каким-то нюансам, относящимся к присутствию Ирана в Сирии», — отметил источник агентства.

Напомним, во вторник, 31 июля, в Сочи продолжается очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. Все стороны продолжат двусторонние и многосторонние консультации, а также проведут пленарное заседание.

Ранее сообщалось, что иранская делегация собирается обсудить со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Сочи возвращение беженцев в САР.