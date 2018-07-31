В Испании заявили, что мигранты станут «новой кровью» для стареющей Европы

Мадрид, 31 июля. Мигранты необходимы Европе, иначе регион превратится «в континент стариков», заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Он отметил, что мигранты станут «новой кровью» для стареющей Европы.

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции со своими иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. По его словам, Европе нужна «новая кровь», если она не хочет превратиться в континент стариков. Министр также уточнил, что «новая кровь» появится в ЕС не из-за склонности населения Евросоюза к деторождению, а за счет мигрантов.

Испанский политик добавил, что не считает нынешний приток мигрантов в Европу массовым. Он посоветовал более тщательнее подбирать термины. По его мнению, «600 человек — это не массово по сравнению с 1,3 миллиона сирийских беженцев, которых сейчас принимает Иордания».

Ранее саммит ЕС одобрил меры по контролю миграции в Европе. Он предусматривает усиление мер по ограничению въезда нелегальных мигрантов в Европу, а также борьбу с организаторами трафика и создание специализированных контролируемых центров для мигрантов в странах Европы.