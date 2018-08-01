Сирия: САА нашла секретный штаб «Белых касок» в провинции Даръа — видео ФАН

Дамаск, 1 августа. Сирийская арабская армия (САА) обнаружила штаб-квартиру «Белых касок» в провинции Даръа, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

В ходе прочесывания освобожденных от террористов населенных пунктов Хейт и Джиллин провинции Даръа подразделения сирийской армии наткнулись на один из штабов «Белых касок». Военный источник пояснил ФАН, что эта находка стала очередным доказательством их причастности к террористическим группировкам, действующим в России.

Штаб-квартира «Белых касок» находилась в одном из сел провинции Даръа, неподалеку от Голанских высот.

В распоряжении ФАН оказалось виде с места событий:

Как уточнил источник, внутри штаб-квартиры было найдено различное вооружение (противопехотные мины, артиллерийские снаряды), а также медицинские принадлежности. Кроме того, сирийские военные нашли список с именами боевиков, которых лечили в этом штабе.

Тем временем, десятки сирийских беженцев продолжают возвращаться в город Джиллин после того, как САА освободила его от террористов и проверила на предмет спрятанных мин и взрывоопасных устройств.

Напомним, что Израиль эвакуировал из САР активистов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе международной коалиции под руководством США. Комментируя это, президент Сирии Башар Асад заявил, что организация «Белые каски» является маской террористических организаций «Аль-Каида»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в России). Он напомнил, что «Белых касок» эвакуировали из САР «гуманистические» западные страны, а также Иордания и Израиль в то время, как в Интернете есть фотографии членов данной организации, которые с мечами в руках празднуют «убийство сирийских солдат над их телами».

1 Организация запрещена на территории РФ.