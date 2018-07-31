Милонов посоветовал Бузовой доить корову и лепить пельмени

Москва, 31 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал выступление Ольги Бузовой на прошедшем в Петербурге VK Fest. Он выразил недоумение по поводу участия телеведущей в музыкальном фестивале и посоветовал ей доить коров и лепить пельмени.

На просьбу прокомментировать предположения интернет-пользователей о том, что Бузова в своих номерах активно использует нацистское приветствие, политик заявил, что, по его мнению, артистка делает это ненамеренно. Как считает Милонов, Бузова как «порождение борделя под названием «Дом-2» едва ли способна осознанно высказывать какие-то политические пристрастия».

Депутат выразил мнение, что Бузовой не место на музыкальном фестивале и посоветовал ей «заняться делом», передает «Пятый канал».

«Лучше занялась бы кулинарными курсами — учила лепить пельмени или в сельскохозяйственной передаче доить корову», — сказал Милонов.

Ранее, как передавало URA.RU, фанаты раскритиковали образ Ольги Бузовой, заявив, что она похожа на фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера.