Меню
Общество
Милонов посоветовал Бузовой доить корову и лепить пельмени
Общество
Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой
Следующая новость
Загрузка...

    Милонов посоветовал Бузовой доить корову и лепить пельмени

    889

    Милонов посоветовал Бузовой доить корову и лепить пельмени

    Москва, 31 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал выступление Ольги Бузовой на прошедшем в Петербурге VK Fest. Он выразил недоумение по поводу участия телеведущей в музыкальном фестивале и посоветовал ей доить коров и лепить пельмени.

    На просьбу прокомментировать предположения интернет-пользователей о том, что Бузова в своих номерах активно использует нацистское приветствие, политик заявил, что, по его мнению, артистка делает это ненамеренно. Как считает Милонов, Бузова как «порождение борделя под названием «Дом-2» едва ли способна осознанно высказывать какие-то политические пристрастия».

    Милонов посоветовал Бузовой доить корову и лепить пельмени

    Депутат выразил мнение, что Бузовой не место на музыкальном фестивале и посоветовал ей «заняться делом», передает «Пятый канал».

    «Лучше занялась бы кулинарными курсами — учила лепить пельмени или в сельскохозяйственной передаче доить корову», — сказал Милонов.

    Ранее, как передавало URA.RU, фанаты раскритиковали образ Ольги Бузовой, заявив, что она похожа на фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.