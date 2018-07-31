«Нет народных лидеров»: политолог в Киеве рассказал, почему украинцы не борются с действующим режимом

Киев, 31 июля. На Украине достаточно граждан, которые могли бы выйти на протестные акции, чтобы отстаивать свои интересы и бороться с действующим режимом, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский. Политолог в Киеве рассказал, почему украинцы не борются с действующим режимом.

По его словам, при этом нет народных лидеров, способных организовать украинцев. Как передает телеканал «112 Украина», по словам эксперта, «решительных и идейных» членов оппозиции на Украине мало. Поэтому отстаивание позиции народа остается под вопросом.

Он уточнил, что такие люди есть в Киеве, однако они не составляют какую-то значимую людскую массу. Спикер добавил, что они не смогут вывести десятки тысяч людей на митинг в защиту своих целей и идеалов.

Он также напомнил: результаты опросов говорят, что среди недовольных есть десятки тысяч граждан, готовых выйти на митинги и акции протеста.